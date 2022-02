Promozione, girone C, Monselice: Menesello "L’unico obiettivo è fare i tre punti a Vigonza"

I motori sono caldi e dopo quasi due mesi di stop, anche in Promozione si torna a giocare. Il prossimo fine settimana, propone subito incontri da veri intenditori, tra cui Vigontina San Paolo e Monselice. Proprio quest'ultimi sono tra le realtà più positive di questa prima parte di stagione nel girone C. Tra i protagonisti spicca il mediano classe 1998 Francesco Menesello, conscio dell'importanza della gara di domenica alle 14:30 a Busa di Vigonza.

"Ci siamo messi alle spalle un girone d’andata sicuramente positivo. Siamo secondi ad un solo punto dalla vetta e 25 punti rappresentano un buon bottino: mi sento di dire che ce li meritiamo tutti, perché non abbiamo rubato nulla a nessuno. Il ritorno, tuttavia, sarà un’altra storia: i punti in palio pesano il doppio e ogni squadra ha ormai degli obiettivi ben definiti. Da parte nostra siamo carichi e non vediamo l’ora arrivi domenica. È un mese e mezzo che lavoriamo duramente: questa settimana prepareremo finalmente la partita e l’unico obiettivo è fare i tre punti. Ci attendono due gare di fuoco in trasferta: se devo essere sincero, meglio così. Da questi due scontri si potrà definitivamente delineare il nostro campionato. Sono due partite che tutti vorrebbero giocare e abbiamo bisogno di tutti: la rosa è molto ampia e ognuno di noi dovrà dare il suo contributo."