Promozione, girone C: Monselice, c'è il colpo in mediana con Michele Carraro

Terzo colpo di mercato per il Monselice, con il direttore sportivo Stefano Loverro che si assicura dall’Aurora Legnaro il jolly di centrocampo Michele Carraro.

Nato il 10 settembre del 2001, il nuovo giocatore biancorosso è cresciuto nelle giovanili del Padova per poi completare la trafila nella juniores nazionale del Campodarsego: seguono altre importanti esperienze con le maglie di Borgoricco (Eccellenza), Desenzano Calvina (serie D), Spinea (vittoria del mini-campionato di Eccellenza post lockdown e conseguente salto in D) e Arcella (Eccellenza) prima della già citata parentesi in Prima Categoria all’Aurora Legnaro. Una parentesi conclusa domenica 11 dicembre segnando il gol vittoria sul campo dell’Albarella Rosolina Mare, che ha regalato ai giallorossi il titolo d’inverno del girone G.



«In estate ero tornato allo Spinea, in Eccellenza, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato – rivela Michele – Così sono tornato a casa a Legnaro, per dare una mano alla squadra del mio paese, ma alla chiamata del Monselice era impossibile dire no. La storia, il blasone, la piazza e la tifoseria di questa squadra sono qualcosa di straordinario: non vedo l’ora di iniziare e di esordire al Comunale, per sentire il calore dei tifosi e potermi innamorare di questi colori. Ringrazio tantissimo il direttore per l’opportunità che mi ha dato: ce la metterò tutta per ripagare la fiducia riposta in me. Voglio dare una grossa mano per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che una piazza del genere merita».



Per il Monselice due novità anche in uscita con gli addii del regista Rocco De Leo (classe 1999) e del terzino sinistro Filippo Varroto (2001), scesi entrambi in Prima Categoria rispettivamente con Aurora Legnaro e Curtarolese.