Promozione, girone C: Monselice altri tre punti di platino, Pettorazza ko

Il Monselice conferma i progressi di sette giorni fa con l'Euganea Rovolon Cervarese e nell'undicesima giornata porta a casa tre punti pesantissimi contro il Pettorazza, penultimo in classifica. Finalmente è arrivata la sospirata continuità in casa degli uomini di Simonato? Domanda da rifare tra un paio di giornate a naso, intanto i biancorossi hanno agganciato al quinto posto del Limena, portandosi a due sole lunghezze dalla terza piazza solitaria dello Scardovari e quattro dalla seconda posizione del Porto Viro.

Nel primo tempo le due squadre badano soprattutto a non scoprirsi, mentre nella ripresa al 52’ in maniera piuttosto fortunosa arriva il gol partita: Djordjevic si invola lungo l’out di destra e mette al centro un traversone su cui interviene in spaccata Michele Dainese, la cui deviazione carambola sul corpo di Cattozzo e si spegne in rete. È festa sotto La Rocca e in attesa di partite più probanti per questo Monselice, va bene anche così.



Questo il tabellino della gara:



MONSELICE-PETTORAZZA 1-0

MONSELICE: Nicola Simonato, Tonazzo (21’ s.t. De Toni), Rizzato (29’ s.t. Varroto), Zompa, Gori, Dalla Via (42’ s.t. Frizzarin), De Leo, Menesello, Djordjevic, Galato (32’ s.t. Notolini), Sguotti (21’ s.t. Businarolo). A disp. Lugari, Bahhar, Zeccchinato, Peraro. All. Luca Simonato.

PETTORAZZA: Cattozzo, Giovanni Bulgarelli, Rossetti, Moretto, Dainese (34’ s.t. Munaro), Vianello (12’ s.t. Grandi), Lembo, Bizzaro, Bellin, Padovan, Targa (39’ s.t. Delfiore). A disp. Cavallaro, Elia Bulgarelli, Delfiore, Bergo, Munaro, Nonnato, Grandi, Schiavon, Neodo. All. Sandro Tessarin.

ARBITRO: Nonnato di Adria.



RETE: 7’ s.t. Dainese (autogol).NOTE: Spettatori 400 circa. Ammonito Galato. Angoli: 4-7. Fuorigioco: 2-3. Recuperi: 1’ e 6’.