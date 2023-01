Promozione, girone C: solo il palo ferma il Monselice dalla vittoria sul Porto Viro

Niente di fatto al Comunale di Monselice tra i padroni di casa e la corazzata Porto Viro, nel big match della 14°giornata del campionato Promozione girone C. Uno 0-0 amaro per i padroni di casa, che restano a -7 dalla capolista malgrado una delle prestazioni migliori dell’intera stagione biancorossa. Solo il palo di Menesello, a pochi minuti dal termine, ha impedito alla squadra di Simonato di portare a casa il bottino pieno. Un plauso va anche al Porto Viro, capolista non per caso. La squadra polesana ha conservato l'imbattibilità stagionale, ma soprattutto dimostrato - una volta di più - grande solidità difensiva.

Primo tempo di marca locale, con Galato, Djordjevic e Menesello ripetutamente vicini al gol. La formula offensiva varata da mister Simonato spaventa gli ospiti, che si affacciano in area del Monselice solo dopo la mezz'ora con Cinti, ma Nicola Simonato è provvidenziale. Nella ripresa lo spartito resta lo stesso, con il Monselice a cercare la rete e il Porto Viro a difendersi. Raccontato del palo di Menesello, sono da segnalare le prestazioni più che positive del terzino sinistro Frizzarin e del folletto Ivan Salvatore. Alla fine è un pareggio senza reti, ma che fa ben sperare per il futuro del Monselice. L'operazione rimonta è appena cominiciata.



Questo il tabellino della gara di Monselice:



MONSELICE-PORTO VIRO 0-0



MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Vedovato (27’ s.t. Carraro), Bazzani, Rosa, Notolini (38’ s.t. Dalla Via), Bahhar (27’ s.t. Businarolo), Menesello, Djordjevic, Galato (42’ s.t. Sguotti), Salvatore. A disp. Lugari, Zompa, Rizzato, Peraro, De Toni. All. Luca Simonato



PORTO VIRO: Passarella, Tiengo, Crosara (16’ s.t. Trombini), Alberto Ballarin, Matteo Ballarin, Boscolo, Cinti, Bellemo, Gherardi, Naluzzi (44’ s.t. Gianmarco Augusti), Enrico Monetti (16’ s.t. Biston). A disp. De Simone, Nicolò Monetti, Visentin, Cattin, Scapoli, Andreello. All. Giuseppe Augusti.



ARBITRO: Bianco di Mestre.

NOTE: Spettatori 450 circa. Ammoniti Bazzani, Crosara, Tiengo e Notolini. Angoli: 3-3. Fuorigioco: 4-1. Recuperi: 1’ e 3’