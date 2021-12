Promozione, girone C: poker Monselice, Porto Viro a picco

È un Monselice travolgente quello che conclude il girone d'andata nel campionato Promozione del raggruppamento C abbattendo con un sonoro e netto 4 a 0 il Porto Viro. Secondo posto in classifica, in coabitazione con la Villafranchese, ad un solo punto dai campioni di inverno della Piovese, tornata alla vittoria dopo 5 pareggi di fila contro il Saonara Villatora. Man of the match Bojan Djordjevic, autore di una tripletta da cannoniere consumato quale è. Due gol di testa, uno di piede e il serbo si dimostra una volta di più una punta in grado di fare la differenza in questa categoria.

LA CRONACA

E dire che i primi minuti di gara il Porto Viro attacca a testa bassa, ma al primo affondo viene bucato da Morello sulla destra. Il cross di quest'ultimo è telecomandato per il colpo di testa di Djordjevic, appostato sul secondo palo. Vantaggio dei padroni di casa tutto sommato inaspettato. Gli ospiti reagiscono con Andreello, ma Bellamio è attento sulla punizione di quest'ultimo. Al 19' Bizzaro colpisce l'incrocio dei pali, mentre poco dopo Andreello chiama al miracolo Bellamio, che poi si ripete sul tap-in di Garbi. Passata la buriana, il Monselice si riassesta e con Galato colpisce la traversa al 37'. Il raddoppio arriva puntuale sei minuti dopo con Menesello, abile a realizzare un calcio di rigore appena conquistato da Cavaliere. Dopo il raddoppio, inizia il personale show di Bojan Djordjevic, che nella ripresa segna altre due volte. Prima al 54', sempre di testa su assist di Galato e poi al 76' dopo un assist al bacio di Zecchinato.

Ecco il tabellino della gara di Monselice:



MONSELICE: Bellamio, Varotto, Vedovato, Zompa (33’ p.t. Rizzato), Voltolina, Notolini, Morello (29’ s.t. Salvadori), Menesello (29’ s.t. Zecchinato), Djordjevic, Galato (22’ s.t. Dalla Via), Cavaliere (36’ s.t. Lemeti). A disp. Lugari, Baldon, Gradella, Carani. All. Luca Simonato

PORTO VIRO: Pregnolato, Crosara (14’ s.t. Biston), Marangon, Boscolo, Tiengo, Zainaghi (26’ p.t. Garbi), Cinti, Bizzaro, Scapoli, Andreello (42’ s.t. Ballarin), Enrico Monetti (27’ s.t. Fusetti). A disp. De Simone, Cattin, Girello, Marchesan, Crepaldi. All. Giuseppe Augusti

ARBITRO: Zantedeschi di Verona

RETI: 12’ p.t., 9’ s.t. e 31’ s.t. Djordjevic, 43’ p.t. Menesello (rigore)

Ammoniti Crosara, Voltolina e Garbi.

Recuperi: 4’; 2’