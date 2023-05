Promozione, girone C: il Monselice riparte da mister Antonioli

Un mister d'esperienza per raccogliere il testimone di Luca Simonato. È questa la decisione del Monselice con la scelta in panchina di Paolo Antonioli. I tifosi del Calcio Padova lo conoscono bene per avere giocato nel Padova dal novembre del 2000 fino al giugno 2005. Cinque stagioni in biancoscudo, di cui è stato pure il capitano, che fanno il paio alle tantissime esperienze nel professionismo con le maglie di Spezia, Vis Pesaro, Frosinone, Gallipoli, Lanciano ed Alma Juventus Fano. Nel 2012 ecco l'esperienza in Eccellenza all’Abano, che trascina da leader e capitano all’esaltante promozione in serie D nel 2014, l’ultima del club neroverde: la sua carriera si chiude alla Thermal Teolo, in Eccellenza, nel 2015/2016. Percorso diverso da allenatore, con i successi all'Albignasego (playoff di Prima Categoria e la successiva permanenza in Promozione), l'esperienza alla meteora CastelbaldoMasi (Eccellenza) e poi l'Academy Plateola (Prima Categoria ed Eccellenza). Oltre a lui, come vice ci sarà un altro ex giocatore del Padova, un monselicense doc, come Marco Sadocco. Per lo storico capitano biancorosso ai tempi dell’ultima Eccellenza (agli ordini di Mario Vittadello e Cristiano Masitto) e poi colonna del reparto arretrato «post-rinascita» dal 2015 al 2018 un gradito ritorno.

Paolo Antonioli, al sito ufficiale ufficiale, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo allenatore biancorosso: «Le prime impressioni sono super positive, ma su questo non avevo alcun dubbio. Per me è una grande opportunità, perché sono consapevole di approdare in una piazza gloriosa e invidiata da tutti. Conosco da tempo Matteo Deinite e ho avuto il piacere di conoscere anche Stefano Loverro: in lui ho trovato sin dal primo incontro una persona molto preparata e disponibile, che ha a cuore il Monselice Calcio più di chiunque altro. Questa società ha fatto il professionismo e vanta una storia e una tradizione con pochi eguali. A prescindere dalla categoria, l’idea di venire qua mi ha stuzzicato sin da subito. A Monselice la gente vive di calcio nel vero senso della parola e nel recente playoff di Villafranca ho potuto toccare con mano l’incredibile affetto e lo straordinario calore dei tifosi. Per certi versi mi sembra di essere tornato ai tempi in cui giocavo nei professionisti, perché qui si fa calcio vero. Per prima cosa faccio i complimenti a Luca per il lavoro svolto. Complimenti doverosi e sinceri. La responsabilità è ancora maggiore, ma questo mi carica ancora di più. Personalmente non amo fare proclami: tuttavia, per natura e carattere, io gioco sempre per vincere. E posso garantire che daremo il massimo. Spero che i tifosi continuino a portare quell’entusiasmo e quella carica che li hanno sempre contraddistinti. Da parte nostra faremo di tutto affinché questo accada».

Dello stesso avviso anche Marco Sadocco, reduce dalla positiva annata alla guida della Juniores dell’ABC Arre Bagnoli, che ha guidato fino alla semifinale per il titolo provinciale di categoria. «Tornare a Monselice è entusiasmante, perché ritengo sia l’ideale per il mio percorso formativo. Qui c’è il contesto giusto per “lavorare” bene, per fare calcio come piace a me. E farlo nella squadra per cui tifo è ancora più stimolante. Affiancherò Paolo Antonioli, da cui cercherò di assorbire e imparare il più possibile. L’ho fatto da giocatore al Padova, quando ero un giovane che si affacciava per la prima volta in prima squadra e lui era il leader della difesa, e lo farò nuovamente da allenatore. È ancora presto per parlare della prossima stagione, ma di certo l’impegno e la dedizione saranno massimali per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo».