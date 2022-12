Promozione, girone C: rimpianti Monselice, cuore Saonara Villatora, alla fine è 2-2

Un'altra domenica amara per il Monselice, che nel derby tutto padovano con il SaonaraVillatora si vede raggiungere sul 2-2 al 96’ quando ormai i tre punti sembravano realtà per la squadra allenata da mister Simonato.



Per la terza volta in stagione, i minuti di recupero sono fatali per il Monselice. Dopo Bagnoli e Cavarzere anche Saonara si può aggiungere alla collezione. 6 punti dilapidati che, come suggerisce il sito ufficiale della squadra biancorossa, significherebbero secondo posto in classifica ad un solo punto dalla Villafranchese. Con i se e con i ma non si scrive la storia e intanto il girone d'andata è quasi in archivio con un Monselice in ritardo di sette punti sulla compagine diretta da Guerra. Onore e merito al cuore dei ragazzi di Grandini, mai domi e sempre in partita, anche nella ripresa.

Gara intensa sin dai primi minuti. Il Saonara si fa preferire in termini di proposte offensive, mentre il Monselice vive sulle folate di Zecchinato e Menesello. La gara si stappa nella ripresa. Rigato dal limite porta avanti i suoi al 54'. Giusto il tempo di ordinare le idee e tre minuti dopo proprio Zecchinato pareggia i conti con un beffardo tiro-cross, interpretato in modo pessimo da Agostini. Il Saonara Villatora è alle corde e al 78' arriva la gemma di Galato a rompere gli equilibri e portare avanti gli ospiti. Sembra fatta, ma l’arbitro assegna cinque minuti di recupero e a tempo già scaduto è sempre Rigato a trovare il varco vincente con un incredibile contropiede che vale il definitivo 2-2.



Il tabellino della gara odierna:



SAONARAVILLATORA-MONSELICE 2-2

SAONARAVILLATORA: Agostini, Vignaga (38’ s.t. Minotto), Galeazzo, Hatimi, Trolese, Cacco, Guzzo (24’ s.t. Cecchinato), Tagliapietra, Michieli (50’ s.t. Mescalchin), Rigato, Veronese. A disp. Hoxha, Contin, Cacco, Morandi, Salmaso. All. Gualtiero Grandini.

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Tonazzo (39’ s.t. Businarolo), Zompa, Bazzani, Dalla Via (22’ s.t. Galato), Notolini, Menesello (50’ s.t. De Leo), Djordjevic, Zecchinato (44’ s.t. Rizzato), Sguotti (13’ s.t. Salvatore). A disp. Lugari, Vedovato, Bahhar, Peraro. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Tonetto di Treviso.

RETI: 9’ s.t. e 51’ s.t. Rigato, 12’ s.t. Zecchinato, 33’ s.t. Galato.

NOTE: Spettatori 250 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Vignaga, Tagliapietra, Michieli, Zompa, Dalla Via, Notolini, Djordjevic, Businarolo e Galato. Recuperi: 2’ e 5