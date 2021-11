Promozione, girone C: super Monselice, Saonara Villatora annichilito

6 punti in una settimana e il Monselice di mister Simonato vola in classifica al terzo posto del girone C. Il 4 a 0 con cui viene steso il Saonara Villatora è una schiacciante prova di forza in termini di gioco e atletismo. In questa nona giornata di campionato poi, sono arrivate solo buone notizie dagli altri campi: Piovese bloccata sul pari in casa e Villafranchese stoppata dal Limena. La vetta ora dista solo 3 punti. A coronare



LA CRONACA

E pensare che i primi 45' si sono giocati sul filo dell'equilibrio e della battaglia. Tanto studio in mezzo e pochi spazi per ambo le squadre. Le occasioni si contano sulle dita di una mano. Al 17' una punizione tagliata di Galato pesca sul secondo palo Djordjevic, ma Agostini para con sicurezza. Il Saonara Villatora punge, ma seppur controllando il gioco, va sotto al 42'. Sempre Galato, questa volta dalla distanza, porta avanti i padroni di casa. A questo punto comincia un match completamente diverso, con il Monselice che si gasa e trova il raddoppio alla fine del primo tempo. Fallo di mano di Trolese, ex dell'incontro, e per l'arbitro è ovviamente rigore. Dagli 11 metri il solito Menesello è una sentenza. Agostini spiazzato, 2 a 0 per il Monselice.

Nella ripresa si riparte come era finito il primo tempo. Corner di Galato e Voltolina devia in modo vincente il pallone in fondo alla porta. Il 3 a 0 stordisce completamente gli ospiti che subiscono il tracollo definitivo quattro minuti dopo. Cavaliere incorna di testa un grandissimo assist del solito e devastante Djordjevic. A questo punto il match si sviluppa senza ulteriori sussulti, tranne un incrocio dei pali colpito da Calore, con un bel tiro dai 30 metri.

Ecco il tabellino della gara:



MONSELICE: Nicola Simonato, Rizzato, Vedovato (33’ s.t. Carani), Rosa, Voltolina, Notolini, Morello (19’ s.t. Salvadori), Menesello, Djordjevic (43’ s.t. Formati), Galato (38’ s.t. Dalla Via), Cavaliere (33’ s.t. Varotto). A disp. Bellamio, Zompa, Zanin, Zecchinato. All. Luca Simonato.



SAONARAVILLATORA: Agostini, Cacco (1’ s.t. Pistorello), Cavraro (8’ p.t. Contin), Vanzella (39’ s.t. Guzzo), Trolese, Minotto, Vignato, Calore (33’ s.t. Josè Santi), Tono (12’ s.t. Ciro Santi), Niselli, Boscari. A disp. Ciucevich, Sepe. All. Alberto Boscaro.



ARBITRO: Baccaglini di Rovigo.



RETI: 42’ p.t. Galato, 50’ p.t. Menesello (rigore), 1’ s.t. Voltolina, 4’ s.t. Cavaliere.

Ammoniti Rizzato e Vanzella. Recuperi: 5’ e 3’.