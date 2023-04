Promozione, girone C: tra Monselice e Saonara Villatora pari e zero emozioni

Niente da fare. Per il Monselice ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata per capire se i playoff si disputeranno o meno. Se il campionato terminasse con lo 0-0 contro il Saonara Villatora la post season non si disputerebbe a causa dei sei punti di distanza dal secondo posto occupato dalla Villafranchese. Per fortuna dei biancorossi alla fine manca ancora una giornata e quindi per accedere agli spareggi resta una sola possibilità: sbancare Due Carrare tra quindici giorni e sperare che i rivali granata non facciano bottino pieno a Loreo. Difficile, ma non impossibile.

Ad un primo tempo vagamente brillante, ha fatto da contraltare una ripresa lenta, affidata alla qualità dei singoli. Da segnalare nei primi 45' due parate incredibili di Simonato su Veronese e una straordinaria su Guzzo. Per i padroni di casa da annotare solo la punizione di Zecchinato, facile per Agositini. Nella ripresa Salvatore e Zecchinato sfiorano il gol, ma Agostini è sempre attento e nega a gioia del gol ai due giocatori di mister Luca Simonato.



Questo il tabelino della gara



MONSELICE-SAONARAVILLATORA 0-0



MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Rizzato (23’ s.t. Lacerti), Bazzani, Rosa, Notolini (32’ s.t. Carraro), De Toni (17’ p.t. Salvatore), Menesello, Djordjevic, Zecchinato (38’ s.t. Galato), Sguotti (34’ s.t. Bahhar). A disp. Lugari, Peraro, Dalla Via, Pavanello. All. Luca Simonato.



SAONARAVILLATORA: Agostini, Cecchinato, Cacco, Vignato, Fortini, Vignaga (17’ s.t. Baliello), Tagliapietra, Hatimi, Veronese (39’ s.t. Minotto), Guzzo, Mescalchin (34’ s.t. Salmaso). A disp. Hoxha, Pasqualotto, Galeazzo, Pittaro, Tonin, Niselli. All. Gualtiero Grandini.



ARBITRO: Maccà di Schio.

NOTE: Spettatori 350 circa. Ammoniti Sguotti, Notolini e Cacco. Angoli: 3-4. Recuperi: 2’ e 5’