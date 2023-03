Promozione, girone C: blitz Scardovari sul campo del Monselice

Passo falso pesante ed inaspettato per il Monselice di Simonato. Lo Scardovari con una prova pragmatica e di grande solidita porta a casa il bottino pieno dal Comunale di Monselice, facendo scivolare i biancorossi in quarta posizione sempre a braccetto con il Cavarzere. La zona playoff per il momento c'è ancora, ma in futuro serviranno prestazioni decisamente più concrete da parte degli uomini di Simonato. Soprattutto in termini di approccio mentale.

Dopo appena due minuti il Monselice è già sotto con Bernardes, freddissimo dal dischetto a non lasciare scampo a Nicola Simonato. Proprio l'estremo difensore di casa si supera sempre su Bernardes al 5' e da il là alla riscossa biancorossa. Zennaro salva su Menesello e sempre il portiere rodigino si supera su Sguotti. Il pareggio è nell'aria e arriva in avvio di ripresa. Discesa travolgente sulla fascia sinistra di Alessandro Lacerti, cross perfetto a centro area, piattone volante di Bojan Djordjevic che si stampa sulla traversa e tap-in vincente dello stesso bomber serbo, che sbatte dentro il suo quinto centro nelle ultime quattro giornate. A questo punto, incredibilmente, il Monselice spegne la luce e al 51' viene punito ancora dallo Scardovari, questa volta con Corradin.

Il Monselice accusa il colpo, pecca di lucidità sottoporta e ancora una volta Zennaro, nel finale, abbassa la serranda su Sguotti. Una sconfitta dolorosa, da mettere in archivio quanto prima per la banda di Luca Simonato.



Questo il tabellino della gara:



MONSELICE-SCARDOVARI 1-2

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti (32’ s.t. Rizzato), Notolini (38’ s.t. Vedovato), Rosa, Zompa (43’ p.t. Bazzani), Carraro (24’ s.t. Dalla Via), Menesello, Djordjevic, Salvatore, Sguotti (29’ s.t. De Toni). A disp. Lugari, Peraro, Bahhar, Piccoli. All. Luca Simonato.



SCARDOVARI: Zennaro, Marino, Tofan, Enrico Ferro, Boscolo, Jody Maistrello, Siro Maistrello (9’ s.t. Travaglia), Mirco Corradin (37’ s.t. Paganin), Adriano Bernardes (43’ s.t. Matteo Ferro), Mattia Corradin (31’ s.t. Crepaldi), Arias Arana. A disp. Zaia, Marangon, Greguoldo, Kafi, Scabin. All. Giacomo Fecchio.

ARBITRO: Dei Tos di Conegliano.



RETI: 2’ p.t. Adriano Bernardes (rigore), 2’ s.t. Djordjevic, 6’ s.t. Mirco Corradin.NOTE: Spettatori 400 circa. Ammoniti Lugari (dalla panchina), Mirco Corradin, Kafi e mister Fecchio. Recuperi: 2’ e 5’