Promozione, girone C: Monselice ancora al palo, Spessato fa decollare la Villafranchese

Notte fonda a Monselice, brinda la Villafranchese. In uno dei derby più attesi del secondo turno del campionato Promozione girone C, gli uomini di Simonato si trovano a raccontare un'altra sconfitta, dopo quella di Porto Viro. Questa volta contro la corazzata Villafranchese di mister Ton basta un rigore di Spessato nel primo tempo a lasciare il Monselice ancora a zero punti in classifica. Dall'altra parte si gongola, con il direttore sportivo Marcato che quest'anno sembra avere trovato la formula giusta per la sua Villafranchese. Dalla scelta dell'allenatore alla punta, Spessato, passando per Rosellini in porta, Ongaro nel cuore della retroguardia e Banzato in mediana. Tanti ingredienti che al momento stanno regalando soddisfazioni in casa Villafranchese, con la consapevolezza che il cammino è lungo, ma chi ben comincia è a metà dell'opera.

A Monselice per la Villafranchese l'opera l'ha messa in posa Spessato al quarto d'ora del primo tempo su rigore e poi è stata conservata al meglio dai sopracitati Rosellini ed Ongaro. E dove la retroguardia della Villafranchese non ha trovato contromisure, ecco un pizzico di fortuna come il palo di Zecchinato sempre nei primi 45'.

Questo il tabellino della gara di Monselice:

MONSELICE-VILLAFRANCHESE 0-1

MONSELICE: Nicola Simonato, Tonazzo, Peraro (1’ s.t. Businarolo), Notolini (38’ s.t. Vedovato), Rosa, Dalla Via (43’ s.t. De Toni), De Leo (1’ s.t. Berto), Menesello, Sguotti (1’ s.t. Djordjevic), Galato, Zecchinato. A disp. Lugari, Varroto, Gori, Rizzato. All. Luca Simonato.

VILLAFRANCHESE: Rosellini, Montrone, Gastaldello, Banzato, Ongaro, Selmin, Babato, Canella, Rusu, Fiorin (42’ s.t. Minozzi), Spessato (16’ s.t. Vezù). A disp. Scapin, Lahroussi, Carraro, Griggio, Carlana, Rosca, Calabresi. All. Andrea Ton.

ARBITRO: Baccaglini di Rovigo.

RETE: 14’ p.t. Spessato (rigore).

NOTE: Spettatori 400 circa. Espulso al 13’ s.t. Montrone per doppia ammonizione. Ammoniti Galato, Spessato, Ongaro, Menesello, Notolini, Minozzi e Rusu. Angoli: 3-8. Fuorigioco: 2-5. Recuperi: 2’ e 6’.