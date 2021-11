Promozione, girone C: Villafranchese corsara, Monselice sconfitto in casa

Continua la risalita in classifica della Villafranchese di mister Millan, capace di andarsi ad imporre a Monselice su un campo per nulla facile. 2 a 1 il risultato finale e tanto da recriminare per il Monselice di Luca Simonato, che con questa sconfitta si allontana di 7 lunghezze dalla vetta occupata dalla Piovese, vincente ieri in casa contro il Casalserugo Maserà.

La Cronaca

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, il pubblico di casa spinge i suoi beniamini. Deinite al 12' inventa un pallone delizioso per Djordjevic che colpisce a botta sicura. Maicol Murano devia in corner. Non sarà l'unica parata di giornata dell'1 della Villafranchese. Proprio gli ospiti al primo spiraglio concesso, colpiscono in modo chirurgico. Lancio lungo per il funambolico Minozzi che aggancia la sfera al volo e di destro fredda senza pietà l'incolpevole Simonato. Il Monselice reagisce. Menesello e ancora Djordjevic hanno due palle buone per pareggiare i conti, ma per questione di centimetri non trovano la porta. Gol sbagliati, gol subito. Ancora una volta la Villafranchese è tremendamente cinica e al 32' raddoppia. Contropiede magistrale dei neri che con Minozzi trovano il secondo gol di giornata.

A questo punto succedono due fatti molto importanti nell'economia del match: l'infortunio di Deinite pochi secondi dopo il secondo gol, ma soprattutto il fallo di Rosa ai danni di Minozzi, sanzionato da ultimo uomo e con il cartellino rosso. Siamo 51'. Il cuore del Monselice è infinito e quando la gara sembra incanalarsi verso uno stanco epilogo, ecco il colpo di testa di Carani su corner di Galato al 69'. Murano nel tempo restante erige un muro imperforabile e non lascia scampo agli attacchi dei padroni di casa. Sconfitta difficile da digerire per il Monselie, soddisfazione immensa per la Villafranchese, pronta ad accorciare in classifica già dalla prossima settimana nel match casalingo contro il Porto Viro.



Ecco il tabellino della gara:

MONSELICE: Nicola Simonato, Voltolina, Varroto (34’ s.t. Salvadori), Zompa, Rosa, Menesello (41’ s.t. Morello), Lemeti (1’ s.t. Carani), Deinite (33’ p.t. Dalla Via), Djordjevic, Galato, Cavaliere (12’ s.t. Gradella). A disp. Bellamio, Varotto, Rizzato, Notolini. All. Luca Simonato.

VILLAFRANCHESE: Murano, Vezù (23’ s.t. Ranalli), Carraro, Salviato, Calgaro, Selmin, Canella, Mezzalira, Rusu, Minozzi (39’ s.t. Cappellari), Allegro (18’ s.t. Alimani, dal 34’ s.t. Carlana). A disp. Bergamasco, Santagata, Piccolo, Nizzetto, Squillace. All. Daniele Millan.

ARBITRO: Squarcina di Venezia.

RETI: 17’ p.t. e 32’ p.t. Minozzi, 24’ s.t. Carani.

Espulso al 6’ s.t. Rosa per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti Minozzi, Galato e Morello.

Recuperi: 2’ e 4’.