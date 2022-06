Promozione, girone C: entra nella dirigenza del Monselice Andrea Borile

Novità importante a livello societario per il Monselice con l’ingresso di Andrea Borile, presidente uscente di quell’Atletico Conselve che ripartì da zero nel 2014 dalla Terza Categoria esattamente come i biancorossi.

Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società della Bassa:

"Far parte di una società sportiva è sempre un piacere, visto che il calcio è una delle mie passioni più grandi. Monselice non ha bisogno di parole o presentazioni: negli ultimi otto anni, da 'competitor', ho condiviso gioie e dolori con questa grande famiglia. Entrare a farne parte è motivo di onore e di enorme orgoglio: così come sapere di poter essere d’aiuto ad un club che anche quest’anno si appresta a disputare un campionato importante. Sul piano personale è una grandissima opportunità, perché il Monselice mi ha fatto ritrovare la voglia e gli stimoli che negli ultimi due anni, tra pandemia e molteplici problematiche personali, avevo progressivamente perso. Farò del mio meglio per dare una mano. Tra Conselve e esperienze precedenti vengo da tredici anni di presidenza: credo di aver imparato molto sul piano gestionale, legale, organizzativo ed economico di una società. Metterò a disposizione quanto appreso per qualsiasi tipo di bisogno o necessità. A Conselve lascio il cuore e tanti anni della mia vita. Logicamente c’è grande rammarico per non essere riuscito a portare avanti il mio progetto più grande, che era appunto l’Atletico. Purtroppo ho dovuto abbandonare per una serie di problematiche che, in città, non avrebbero mai trovato una soluzione. Sono comunque fiero di quanto fatto: in pochi anni, e con pochi mezzi a disposizione, sono riuscito a portare la squadra dalla Terza alla Prima Categoria. Il tutto con allenatori sempre di grande livello, cito ad esempio Emiliano Bonazzoli, giocatori importanti e uno staff tecnico sempre completo e competente. Ora si volta pagina: Monselice è una piazza straordinaria, che ha riacceso in me entusiasmo e passione. Sono pronto a dare il mio contributo. La mancata fusione con l'ABC? Il progetto non si è realizzato per alcune discordanze di opinioni che mi hanno profondamente segnato, contribuendo ancor di più alla chiusura dell’esperienza con l’Atletico Conselve. Resta un dolore sportivo immenso, ma non ho alcun tipo di rancore. Nella vita intestardirsi non serve a nulla, ti porta solo a fare dei danni. Grazie al Monselice ho ritrovato gli stimoli e la voglia di fare calcio in maniera seria, concreta e ambiziosa."