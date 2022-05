Promozione, girone C: Nicolò Galato (Monselice) "Mi sono affezionato in maniera totale a tutto ciò che significa questa società"

Non è mai troppo tardi per esprimersi ad alto livello e dimostrare agli addetti ai lavori di essersi sbagliati su di lui. Le etichette spesso, sono difficili da togliersi di dosso. Ecco perché la stagione di Nicolò Galato con il Monselice, è una delle note più liete della stagione del calcio pronviciale padovano. Classe 1991, 9 reti, quasi altrettanti assist, ha trovato in mister Simonato il tecnico giusto per tornare ad esprimersi ad alto livello come negli anni di Maserà e prima ancora di Pozzonovo. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Monselice 1926:

"Siamo veramente contenti di aver terminato la stagione, la prima dopo due anni interrotti, con una bella vittoria davanti al nostro pubblico. Ce lo meritavamo noi e se lo meritavano tutte le persone che non hanno mai smesso di sostenerci, nemmeno quando le cose non andavano per il verso giusto. Logicamente c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a completare un’impresa che abbiamo solo sfiorato: tuttavia c’è anche la consapevolezza di aver fatto molto bene. Complimenti alla Piovese, che ha strameritato il titolo: noi abbiamo lottato fino alla fine e non è stato facile. Sono molto contento di com’è andata l’annata. Non ho avuto particolari problemi fisici e questo mi ha permesso di dare continuità: spero in parte di aver ripagato la fiducia della società, dei compagni e del mister, sebbene quest'ultimo, un po' per scherzo, avesse scommesso che non avrei superato i 5 gol. Sono consapevole che potevo certamente dare qualcosa in più. In ogni caso porterò con me una stagione dalle mille emozioni, di amicizie nuove e rafforzate, di maturazione personale grazie a chi ha condiviso con me lo spogliatoio quest’anno e negli ultimi due, in cui a calcio purtroppo si è giocato poco. Il ruolo da trequartista? Prima di tutto faccio una menzione particolare per Matteo Deinite, che ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione per un brutto infortunio: mi ha insegnato tantissimo, sia dentro che fuori dal campo. Un’altra è per “Frenci” Menesello, con cui ho maturato un rapporto molto profondo: gli auguro di tornare in campo prima possibile, perché è un giocatore e una persona unica. Il 2022 è un anno speciale anche per la sfida che mi attenderà a partire da agosto, insieme ad Ilaria e alla piccola Mia che stiamo aspettando a braccia aperte. Credo ormai di aver esaurito le parole per descrivere ciò che sento per questa squadra e tifoseria. Mi sono affezionato in maniera totale a tutto ciò che significa Monselice: non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo, dallo staff alla società, passando ovviamente per i compagni e soprattutto i tifosi, con cui ho creato un profondo legame di riconoscenza per tutto quello che fanno per la squadra".