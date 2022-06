Promozione, girone C: nove riconferme in casa Monselice per la nuova stagione

Grandi manobre, finalmente in casa Monselice. Come ha annunciato il sito ufficiale della squadra biancorossa al termine di una prima serie di colloqui, la società ha trovato l’accordo per la permanenza in biancorosso di ben nove giocatori. Si tratta dei fantasisti Nicolò Galato (classe 1991) e Riccardo Zecchinato (1993), il playmaker Marco Dalla Via (1990), i terzini sinistri Giovanni «Ciccio» Vedovato (1985) e Filippo Varroto (2001), i difensori centrali Alessio Zompa (1992) e Sebastiano Rosa (2001), il laterale Francesco Gradella (2003) e il centrocampista di qualità Francesco Menesello (1998).

Riconferme importanti per mister Simonato, che potrà contare su un zoccolo duro di grande pregio per dare l'assalto della prima posizione in Promozione, valida per l'accesso diretto in Eccellenza.