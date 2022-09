Promozione, girone C: peccato Monselice, vince il Porto Viro

Peccato Monselice. Con questa sensazione mister Simonato e i suoi tornano a casa dalla trasferta contro il Porto Viro, nella prima giornata del campionato di Promozione girone C. Gara proibitiva, a questo punta della stagione, per il Monselice, contro la favorita numero 1 per la salita in Eccellenza. Eppure, il Monselice con orgoglio, grinta e un discreto secondo tempo, ha persino rischiato di pareggiarla. Tutta esperienza utile per il proseguo del percorso.

LA CRONACA

Il primo tempo è duro e spigoloso, con i padroni di casa cinici e spietati nell’andare all’intervallo avanti di due reti: a sbloccare il risultato è una capocciata di Enrico Monetti sugli sviluppi di un corner battuto da Manuel Andreello (37’). Il raddoppio è una grande giocata del giovane Andrea Trombini (43′), classe 2002, che finalizza una ripartenza istantanea con un beffardo pallonetto a scavalcare Nicola Simonato.

Il Monselice in avvio di ripresa accorcia subito le distanze con Riccardo Zecchinato e poi si lancia all'assato della porta difesa da Pasarella. Da segnalare un gol annulato a Sguotti e allo scadere un'occasione divorata da Zecchinato per il possibile pareggio. Insomma, il Monselice c'è stato, per le avversarie anche quest'anno bisognerà fare i conti con gli uomini di Simonato per i piani alti della classifica.

Questo il tabellino della sfida: