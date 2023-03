Promozione, girone C: fatal Pettorazza, il Monselice affonda

Non c'è pace per il Monselice di mister Simonato, sconfitto in casa del Pettorazza. Nona caduta stagionale per i biancorossi, la seconda nelle ultime tre, che restano al quinto posto solitario del gruppo «C» di Promozione. Le buone notizie di giornata finiscono qui. La roboante vittoria della Villafranchese sul Badia Polesine manda gli uomini di Simonato a -6 dal secondo posto e mette a repentaglio la disputa dei playoff: se il campionato terminasse oggi, la Villafranchese - per regolamento FIGC Veneto - salirebbe al piano di sopra senza passare dall'offseason.

L'unico a provarci nel primo tempo è Francesco Menesello, ma Cattozzo è provvidenziale in corner. Nella ripresa il Pettorazza ci crede di più e al 61' arriva il gol vittoria con Roncon. La reazione ospite è veemente, Sguotti e Djordjevic si fanno ipnotizzare da Cattozzo e c'è tempo anche per un gol annullato ancora a Roncon. Titoli di coda al Venezze. Le prossime due partite saranno al dir poco di passione per il Monselice 2022-2023.



Questo il tabellino della gara:



PETTORAZZA-MONSELICE 1-0

PETTORAZZA: Cattozzo, Cavallari (48’ s.t. Giovanni Bulgarelli), Cremone, Dainese, Bovolenta (33’ s.t. Schiavon), Rossetti, Vianello, Bizzaro, Bullo (12’ s.t. Roncon), Bellin (36’ s.t. Munaro), Lembo (1’ s.t. Clemente). A disp. D’Ambrosio, Quagliato, Elia Bulgarelli, Grandi. All. Sandro Tessarin.

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Lacerti (28’ s.t. Galato), Bazzani, Rosa, Dalla Via (24’ s.t. Carraro), Bahhar (9’ s.t. De Toni), Menesello, Djordjevic, Salvatore (24’ s.t. Sguotti), Zecchinato. A disp. Lugari, Peraro, Rizzato, Notolini, Pavanello. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Longato di Treviso.

RETE: 16’ s.t. Roncon.

NOTE: Spettatori 200 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Rossetti, Vianello, Munaro, Roncon, Carraro e Galato. Recuperi: 2’ e 5’.