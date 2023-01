Promozione, girone C: Pier Mario Favaro (Abano) "Contro Badia Polesine e Cavarzere ci faremo trovare pronti"

Con 13 partite tutte da giocare, inizia da domenica 15 gennaio alle 14:30 contro il Badia Polesine la missione salvezza dell'Abano di mister Perrone. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Pier Mario Favaro, l'attaccante classe 2001 che sta deliziando chiunque con le sue reti e sue giocate. I suoi gol nel girone d'andata, ben 8 sugli 11 totali della squadra, hanno tenuto a galla l'Abano in ogni momento, mantenendo la squadra lontana dall'ultimo posto. Queste le dichiarazioni della punta neroverde, in vista della sfida salvezza proprio contro il Badia Polesine:



«La squadra sta lavorando bene e diamo tutti il cento per cento in ogni singola seduta di allenamento. Vogliamo ripartire con il piede giusto e con il mister lavoriamo sempre molto, sia sul piano tattico che atletico. Ci aspettano delle partite importantissime: scontri diretti come quelli con Badia Polesine e Cavarzere avranno un peso specifico enorme in chiave salvezza e sono sicuro che ci faremo trovare pronti».