Promozione, girone C: la Piovese non sa più vincere, altro pari contro l'ABC

Ancora un risultato positivo per l'ABC Arre Bagnoli Candiana al Vallini di Piove Di Sacco contro la Piovese, nell'undicesima giornata del campionato Promozione girone C. Preoccupante l'astinenza di vittorie della Piovese di Piron, che resta prima in classifica in questo campionato da "ciapanò" quale è il raggruppamento C.

LA CRONACA

Fin dai primi quarantacinque minuti si capisce che sarà una domenica complessa per Biolo e compagni. L'ABC non arretra e anzi tiene alta la pressione, costringendo la Piovese ad una gara da trincea in mezzo al campo. Nella prima frazione Biolo va vicino al gol, colpendo un palo al dir poco clamoroso, prima del salvataggio sulla linea di Filippo Donati.

Nel secondo tempo i padroni di casa ci provano in tutte le maniere, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo. Di Stasio para il parabile e per poco Bertipaglia, nel finale di gara, non trova il colpo di tre punti. Il suo pallone sibila il palo. Da segnalare nel finale l'espulsione di Donati, per doppia ammonizione.

Ecco il tabellino del Vallini di Piove di Sacco:

PIOVESE: Dardengo, Voltan, Favorido (31’ s.t. Molena), Battarin (34’ p.t. Attene), Sartori, Rigoni, Hatimi (43’ s.t. Pasetto), Nardo, Biolo (29’ s.t. Bortolotto), Toffanin, Menegazzo. A disp. Ponchia, Mancin, Barison, Gobbi, Sarto. All. Alessandro Piron.

ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Bader Massaghri (32’ s.t. Bertipaglia), Minelli (16’ s.t. Amine Massaghri), Grazian, Trovò, Zanardo, Nicolò Sandon (38’ s.t. Redi), Busso, Zagolin (16’ s.t. Berenzi), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Cecconello, Frizzarin. All. Diego Sandon.



ARBITRO: Zaccheria di Legnago.

Espulso al 40’ s.t. Donati per doppia ammonizione.

Ammoniti Biolo, Nardo, Sartori, Hatimi, Trovò e Redi.

Recuperi: 1’ e 4’.