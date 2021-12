Promozione, girone C: Piovese campione d'inverno, Saonara Villatora in bianco

Dopo cinque pareggi consecutivi la Piovese torna alla vittoria e diventa campione d'inverno del girone C del campionato di Promozione. Lo fa contro un Saonara Villatora tenace e combattivo, grazie ad un acuto del neo acquisto proveniente dal Pozzonovo, Luca Marzola. I punti di vantaggio sulle inseguitrici restano sempre minimi, ma la fiducia ora è tanta dalle parti del Vallini.

LA CRONACA

Equilibrio la parola chiave per comprendere il primo tempo tra le due squadre. Un manifesto del sacchismo più esasperato. Al quarto d'ora Nardo per Bortolotto, che per poco non inventa un eurogol. Pallone fuori per questione di millimetri. Passa un minuto e Dardengo sale in cattedra su Michieli. Al 41' punizione di Vignato, pallone di poco alto sopra l'incrocio dei pali.

Nella ripresa ecco di nuovo il Saonara Villatora affacciarsi dalle parti di Dardengo. Boscari ha il pallone buono per sbloccare la gara, ma il suo tiro è impreciso. La Piovese prende campo, ma è ancora Michieli a chiamare al grande intervento Dardengo. Al 60' ecco l'episodio favorevole ai padroni di casa. Bortolotto addolcisce a terra un lancio dalla difesa e in modalità assistman spalanca la porta a Marzola, che supera in velocità la difesa del Saonara Villatora e batte Agostini. Nel finale assalti disordinati degli ospiti, ma non succede più nulla. La Piovese continua ad essere capoclassifica.

Ecco il tabellino del Vallini di Piove di Sacco:

PIOVESE: Dardengo, Voltan, Favorido, Attene, Sartori, Hatimi, Rigoni (dal 42’st Tommasi), Nardo, Menegazzo, Bortolotto, Marzola (dal 30’st Toffanin). A disposizione: Ponchia, Mancin, Gobbi, Barison, Pasetto, Molena, Cavallin. All.: Piron.

SAONARA VILLATORA: Agostini, Vigna- ga, Cavraro, Tagliapietra (dal 46’st Fe), Boscari, Minotto, Vignato, Calore (dal 41’st Santi J.), Michieli, Santi C. (dal 35’st Guzzo). A disposizione: Ciucevich, Trolese, Tono, Contin, Mescalchin, Genovese. All.: Boscaro.

ARBITRO: Lena di Treviso.

RETI: 60' Marzola

Ammoniti: Vignato, Michieli

Espulsi: Piron al 40’pt per proteste.