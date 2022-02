Promozione, girone C: il big match va alla Piovese, tonfo Monselice

Una domenica di tripudio per la Piovese, una domenica di delusione per il Monselice. Ecco quello che ha prodotto il big match d'alta quota tra Piovese e Monselice vede Bortolotto e compagni trionfare per 3 a 0 al Vallini nella sedicesima giornata del campionato di Promozione girone C. Vittoria doppiamente importante per i piovesi, perchè l'altra diretta inseguitrice, la Villafranchese, pareggia due a due a Badia Polesine. Il Monselice va a -4 in classifica, ma il secondo posto resta sempre ad un tiro di schioppo.

LA CRONACA

Davanti a 700 spettatori, numeri più da Serie B che da Eccellenza, bastano sei minuti per mettere in discesa la gara per la Piovese. Punizione dalla trequarti e il pallone arriva sui piedi del pericolo numero uno della retroguardia del Monselice, Enrico Bortolotto, che dimostra tutta la sua classe e con un colpo di biliardo velenosissimo regala il vantaggio ai suoi. Il match diventa una lotta continua su ogni pallone e gli ospiti hanno l'occasione per pareggiare con Djordjevic, ma Padoan (classe 2004) chiude i cancelli e galvanizza i suoi compagni con un intervento prodigioso. Nella ripresa lo spartito del match non cambia, con il Monselice che protesta per la mancata assegnazione di un rigore ai danni di Zecchinato, mentre la Piovese da grande squadra si riserva i colpi del ko nel finale. Prima Toffanin trasforma in rete un bel contropiede orchestrato dal duo Marzola-Hatimi, mentre la terza rete è del bomber Biolo con una volée di destro su cross di Gobbi. Al Vallini si sogna ad occhi aperti. Il traguardo Eccellenza, forse, dopo la gara con il Monselice è un po' più vicino.

Il tabellino della gara del Vallini:

PIOVESE: Padoan, Attene (dal 39’st Gobbi), Voltan, Barison (dal 22’st Battarin), Sartori, Pasetto, Hatimi (dal 31’st Rigoni), Nardo, Menegazzo (dal 33’st Toffanin), Bortolotto (dal 37’st Biolo), Marzola. A disposizione: Ponchia, Favorido, Molena, Tommasi. All. Piron

MONSELICE: Agostini, Varotto (dal 19’st Rosa), Vedovato, Cassandro, Voltolina, Morello (dal 33’st Lemeti), Salvadori (dal 14’st Cavaliere), Menesello, Djordjevic, Galato (dal 23’st Notolini), Zecchinato (dal 28’st Carani). A disposizione: Bellamio, Varrotto, Gradella, Rizzato. All. Simonato

ARBITRO: Jusufoski di Mestre

RETI: 6' Bortolotto, 81' Toffanin, 93' Biolo

Ammoniti: Menegazzo, Battarin, Vedovato, Cassandro, Galato e Notolini

Recupero: 1’e 4’