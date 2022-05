Promozione, girone C: chiusura in bellezza per il Vigontina San Paolo, Piovese ko al Vallini

La Vigontina San Paolo termina il campionato con un successo di prestigio sul campo della neopromossa in Eccellenza la Piovese. Lo fa al termine di una gara condotta con autorità e buona intensità, agganciando il settimo posto in coabitazione con l'Azzurra Due Carrare. Il 2 a 1 del Vallini matura sin dal primo tempo, con le reti ospiti di Garavello, su assist di Pier Luigi Teodoro, al 30', e di Ruzza al 40'. Nella ripresa la Piovese cerca il pari per salutare al meglio i suoi tifosi, ma solo all'80' trova il gol per accorciare le distanze, su rigore, con Enrico Bortolotto.

Termina così una stagione ricca di soddisfazione per i padroni di casa e con un pizzico di amaro in bocca per il Vigontina San Paolo, per quello che sarebbe potuto essere, ma non è stato.

PIOVESE-VIGONTINA SAN PAOLO 1-2 (30’ Garavello, 40’ Ruzza, 80' rig. Bortolotto)

PIOVESE: Ponchia, Voltan, Favorido, Battarin, Mancin (26’ s.t. Martini), Pasetto (12’ s.t. Barison), Gobbi (19’ s.t. Bortolotto), Hatimi, Biolo (12’ s.t. Marzola), Toffanin (23’ s.t. Molena), Menegazzo. A disp. Dardengo, Attene, Sartori, Nardo. All. Alessandro Piron.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Barina (7’ s.t. Bacchin), Amato, Tinello (37’ s.t. Paccagnella), Davide Canton, Trevisan, Matta, Garavello (14’ s.t. Piccolo), Ruzza (43’ s.t. Simone Canton), Nardi, Teodoro. A disp. Santello, Laguda. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Faedda di San Donà di Piave.



NOTE: Spettatori 200 circa. Ammonito Teodoro. Recuperi: 1’ e 4’.