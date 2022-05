Promozione, girone C, playout: Armistizio Esedra Don Bosco beffato al 91', ora serve il miracolo a Loreo

Harakiri Armistizio Esedra Don Bosco, in grado di perdere in casa con il risultato di 3 a 2 contro il Loreo nella gara d'andata del playout di Promozione girone C. Un plauso agli uomini di Vianello, che in inferiorità numerica dal 64', per espulsione del portiere Grego, trovano due reti e dimostrano tanto cuore e grinta nel primo round salvezza.

Nel padovano partono meglio proprio i rodigini. Dopo il tentativo di marca patavina di Guzzo al 3', ecco il primo rigore di giornata realizzato da Tragni al 18'. I ragazzi di Favalli, trascinati da Guzzo trovano il pareggio con quest'ultimo proprio al 29', dopo una bella imbeccata di Francescato. Nella ripresa ecco il sorpasso al 60'. Falcetti disegna una punizione telecomandata per la testa di Barison che spedisce il pallone in fondo al sacco per la gioia del pubblico casalingo. Quattro minuti dopo ecco l'espulsione di Grego, ma è proprio nel momento di massima difficoltà che il Loreo dimostra di essere più squadra dell'Armistizio Esedra Don Bosco. Prima Tragni coglie la traversa e poi Tosello è ingenuo a provocare il secondo penalty di giornata. Tragna segna e ringrazia. Già con il pareggio serve l'impresa in terra rodigina per i padovani, ma al 91' la montagna diventa ancora più ripida da scalare. Paio da fuori area inventa un bolide sotto l'incrocio imparabile per Tosello. Al ritorno ai Favalli Boys per salvarsi, servirà una vittoria con due gol di scarto. Se non è miracolo sportivo, poco ci manca.

Il tabellino della gara:

ARMISTIZIO ESEDRA DON BOSCO: Tosello; Scarabello (87' Franceschetto), Cecchinato, Pigozzo, Barison, Bassan, Pasianotto (77' Miotto), Danieletto, Guzzo, Falcetti (77' Agostini), M.Francescato (77' De Conti). Allenatore: Favalli

LOREO: Grego, Bullo, Borella, Penzo, Mancin, Fuolega, Luperto (76' Olivato), Vianello (64' Liviero), Boscolo Sale, Tragni (83' Sadellah), Ferro (41' Paio). Allenatore: Vianello

Arbitro: Bragagnolo

Reti: 18' rig., 70' rig. Tragni, 29' Guzzo, 60' Barison, 91' Paio

Espulsioni: 64' Grego per fallo da ultimo uomo

Ammonizioni: Barison, Danieletto, Penzo, Fuolega, Bullo