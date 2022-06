Promozione, girone C: poker di conferme giovani per la Piovese

La Piovese, una delle neopromosse del campionato Eccellenza 2022/2023, prosegue nella sua politica delle riconferme. Dopo aver tenuto in blocco lo staff tecnico di mister Piron, ecco i rinnovi di 4 giovani di sicuro valore come Mattia Padoan, Cristian Voltan, Giacomo Tommasi, Simone Menegazzo.

Per Padoan, portiere classe 2004, una bella investitura, dopo l'apprendistato in alcuni dei match decisivi dell'annata in Promozione, soprattutto nel girone di ritorno. Sicuramente da considerare un titolare anche il 2003 Cristian Voltan, professione difensore, tra i più apprezzati da coach Piron per la sua duttilità dietro. Tommasi, mediano di lotta e di governo del 2002, un attestato di fiducia non indifferente, dopo l'infortunio che ha condizionato la seconda parte di stagione. Infine una delle conferme più attese, quella di Simone Menegazzo, attaccante o esterno d'attacco di grandissima qualità. Per il 2001 piovese, già otto reti in Promozione, grande curiosità nel vederlo destreggiarsi in una categoria complessa come l'Eccellenza.