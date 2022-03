Promozione, girone C: Villafranchese cade a Porto Viro, mercoledì il ritorno della semifinale di Coppa Veneto

Nell'anticipo della 21°giornata del campionato di Promozione girone C, sconfitta per la Villafranchese di mister Millan contro il Porto Viro con il risultato di 4 a 2 per i rodigini. Padovani con la testa rivolta alla semifinale di ritorno del Trofeo Regione Veneto: mercoledì sera sarà il giorno della verità. Servirà una remuntada sul campo del Noventa per accedere in finale, dopo lo 0-2 dell'andata in favore dei veneziani.

Di certo nelle ultime cinque giornate le quattro sconfitte di Rusu e compagni sono tutto meno che un bel viatico in vista della serata di mercoledì. E dire che la gara si era messa al meglio per i ragazzi di Millan, imbottiti di juniores in campo dal 1', e subito in gol al 15' con Cappellari, abile a sfruttare l'assistenza di Nizzetto. Il primo tempo scorre al meglio per i padovani, bravi a rintuzzare gli attacchi di Enrico Monetti e compagni, ma nella seconda frazione cambia la musica. Al 47' ecco il pareggio di Cinti con un tiro al volo e al 50' il Porto Viro completa la rimonta con la rete proprio di Monetti, con Bergamasco tutto tranne che irreprensibile. Rusu pareggia i conti con un eurogol dai 30 metri al 62', ma la situazione di equilibrio viene spezzata definitivamente da Biston due minuti dopo. Il 4 a 2 definitivo è ad opera dello scatenato Enrico Monetti, autore di una doppietta, al 94'. In precedenza la Villafranchese aveva sfiorato ripetutamente il pari, ma la scarsa mira e un grande Pregnolato sbarrano la strada per il pareggio probabilmente più giusto.