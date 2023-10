Il Pozzonovo è un rullo compressore, Rovigo spazzato via

Il Pozzonovo di Sabbadin è destinata a dominare il girone C del campionato di Promozione? In tanti hanno lasciato con questo interrogativo il "Gabrielli" di Rovigo dopo la vittoria dei biancoblu per 2 a 0 contro la squadra di Perinelli. Anche se sono passate appena 5 giornate tutto sembra andare in questa direzione: quattro vittorie in cinque gare, migliore difesa del raggruppamento, con 270' minuti consecutivi di imbattibilità per Costa e secondo migliore attacco, con una media di due reti a partita. Il tutto con buona pace delle corazzate Piovese ed Arcella, già attardate rispettivamente di otto e sei punti. Al momento, l'unica squadra che sembra essere in grado di competere con i ragazzi di Sabbadin sembra il Monselice, reduce da una manita rifilata al Limena

Tornando sulla cronaca, il match di Rovigo ha confermato un fatto insidacabile: la qualità del reparto offensivo del Pozzonovo è fuori categoria. Dopo una prima fase in equilibrio, al 21' la squadra ospite rompe l'equilibrio con Alberto Franchin, letale nel trasformare in oro una splendida azione personale dello scatenato Rizzieri. Il Rovigo non ci sta e in avvio di ripresa va ad un passo dal pareggio in due occasioni: prima con una girata appena alta di Nicola Baroni su azione di corner e poi con il neoentrato Pier Mario Favaro, che in spaccata spedisce di poco a lato un bel cross di Petrilli.Il Pozzonovo risponde colpo su colpo e al 68’ è Simone Bernardi a seminare il panico nella retroguardia locale: l’ex fantasista dell’ABC Arre Bagnoli serve un assist al bacio a Franchin, la cui conclusione viene tolta dall’angolino da uno splendido tuffo di Kevin Braggion.

Al 72’ serve un prodigioso riflesso di Bryan Costa per dire no alla sventola del solito Petrilli, resa ancora più pericolosa da una deviazione e da scampato il pericolo, il Pozzonovo blinda il risultato all'82': assist perfetto di Giacomo Colò per Roberto Poncia e rasoiata perfetta dell’ex attaccante dello United Borgoricco Campetra, che a tu per tu con Braggion mette in cassaforte altri tre punti di piombo per la cavalcata dell'11 di Sabbadin.

Questo il tabellino della gara del Gabrielli:

ROVIGO-POZZONOVO 0-2

ROVIGO: Braggion, Proto, Mariani Batista, Benucci, Mancin, Caso, Baroni, Padovan, Neodo (7’ s.t. Favaro), Petrilli, Bonato (32’ s.t. Ballarin). A disp. Ortu, Cisotto, Montanari, De Toni, Souati, Bedin. All. Fabio Perinelli.

POZZONOVO: Costa, Et Tahiry, Convento (43’ s.t. Violato), Gallo, Vianello, Colman Castro, Rizzieri (33’ p.t. Marzola), Badiello, Franchin (32’ s.t. Poncia), Bernardi (34’ s.t. Bortoluzzi), Biancato (19’ s.t. Colò). A disp. Belluco, Bellon, Gherardo, Rosa. All. Massimiliano Sabbadin.

ARBITRO: Marchi di Verona.

RETI: 21’ p.t. Franchin, 38’ s.t. Poncia.

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Mariani Batista, Petrilli, Convento e Bortoluzzi. Recuperi: 2’ e 4’.