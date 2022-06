Promozione, girone C: Riccardo Rosso (Aurora Legnaro) "Non vedo l'ora di cominciare e rimettermi in gioco"

Una vita tra i pali per Riccardo Rosso. Tanta Eccellenza, ma anche Promozione e solo nelle ultime stagioni in Prima Categoria tra Montegrotto e Loreggia. Ovunque è andato ha sempre lasciato un bel ricordo, perché il ragazzo, classe 1991, è uno di quelli che si fa volere bene, anche con un carattere da sapere gestire e maneggiare con cura.

Il suo approdo all'Aurora Legnaro, neo-retrocessa dalla Promozione, significa una sola cosa: mister Bonetto e la società giallorossa in Prima Categoria vogliono restarci poco. Ecco le parole, in esclusiva a Padova Oggi,del portiere cresciuto nella cantera del Vigontina.

Riccardo, perché hai scelto di ripartire dall'Aurora Legnaro? L'offerta dell'Aurora Legnaro era la più solida e seria tra le tante ricevute. Affrontandola spesso in questi anni, era la tipica squadre che non volevi mai incontrare. Ora che sono passato dall'altra parte della barricata, le sensazioni percipete all'esterno le confermo dall'interno: la società è solida e a Legnaro c'è voglia di fare le cose fatte bene.

Dalla Promozione alla Prima Categoria, una retrocessione che ancora brucia in casa Legnaro? Ho seguito l'Aurora Legnaro lo scorso anno, c'è da dire che la squadra è stata molto sfortunata con gli infortuni. Non merita la Prima Categoria questa società, per le strutture a disposizione e per la cura del campo, paragonabile ai prati dell'Eccellenza.

Per te, dal punto di vista personale, che anno si prospetta? Di riscatto e ripartenza, senza dubbio. A Loreggia è stata un'annata molto negativa, ma non voglio più pensarci. Ora ho voglia di divertirmi e di fare del mio meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati di squadra e personali. A Legnaro c'è tutto per fare bene.

A livello societario, obiettivo risalita in Promozione? Si, non ha senso nascondersi. È stato il primo tema affrontato quando ho iniziato a parlare con la società. L'ambizione dell'Aurora Legnaro è quella di tornare in Promozione, categoria che gli appartiene per storia e blasone.

Cosa serve per vincere un campionato? Sgombero subito il campo: non basta il budget stellare o i grandi nomi per vincere. Serve un anno perfetto, con un pizzico di fortuna dalla tua e un gruppo coeso. Vincere un campionato è tutto tranne che facile, ma l'Aurora Legnaro sta lavorando nella direzione giusta.

La scelta di Bonetto come allenatore va in questo tracciato? Certo. Anche per me, al momento della scelta, è stata una motivazione in più. Con lui e Simonini si respira di professionismo. Per un perfezionista come me è uno stimolo in più sapere di essere guidato da personalità del genere, che hanno giocato e diretto calcio ad altitudini elevatissime. Sono onorato di avere l'opportunità di imparare e crescere insieme a loro.

Ancora un mese e mezzo e poi si inizia. Non vedo l'ora di cominciare e rimettermi in gioco.