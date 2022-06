Promozione, girone C: tris di riconferme per l'ABC, con il capitano Donati, Busso e Trovò

Donati, Busso e Trovò. L'ABC Arre Bagnoli Candiana del neo tecnico Lunardon pone le basi per la stagione Promozione 2022-2023. In mediana, in attesa della fumata bianca per il folletto Bernardi, anche l'anno prossimo Donati e Busso formeranno la cerniera centrale del centrocampo arancionero. A tal proposito le dichiarazioni del capitano Donati, classe 1995, sono chiare: "Sono molto felice di restare e proseguire il mio percorso qui. Non nego di aver ricevuto diverse proposte, ma il nuovo mister mi ha ispirato sin da subito tanta fiducia e ho un forte legame con questa società. Sono fiero di essere il capitano di questa squadra e c’è tanto affetto reciproco con tutte le persone che ruotano intorno all’ABC. Obiettivi? Faremo del nostro meglio per ripeterci. La priorità resta salvarsi prima possibile, per poi provare ad ambire a qualcosa in più. Confidando, magari, che vengano ripristinati i playoff. Le potenzialità ci sono, a Bagnoli si lavora bene e con grande serenità."

Per quanto riguarda Trovò, ex canterano dell'Abano, è una certificazione importante di fiducia nel cuore della difesa, mentre per Busso ancora una stagione in mezzo al campo con Donati. Due conferme esperte, ma al tempo stesso ancora giovani: entrambi sono classe 1997.