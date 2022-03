Promozione, girone C: ricorso respinto per l'ABC Arre Bagnoli Candiana, ok i 3 punti al Saonara Villatora

Nel girone C di Promozione omologato il 2 a 1 in trasferta del Saonara Villatora ai danni dell'Arre Bagnoli Candiana. Quest'ultimi lamentavano un errore tecnico dell'arbitro nella sfida casalinga di domenica e, nella giornata di lunedì, avevano subito sporto reclamo. Tutto inutile, perché il giudice conferma la versione del direttore di gara Poggiana. Tre punti al Saonara Villatora, che continua il suo rilancio in classifica.

Di seguito il testo integrale del ricorso:

La società Arre Bagnoli Candiana ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 20.3.2022 contro la società Saonara Villatora, lamentando errore tecnico dell'A., che non avrebbe consentito la sostituzione del primo portiere, espulso per somma di ammonizioni, con il secondo portiere, nonostante le ripetute richieste da parte della panchina nel corso delle due interruzioni (espulsione del portiere, prima, e allontanamento di un dirigente, dopo). Nel secondo episodio faceva riprendere il gioco con rimessa dal fondo a favore di Villatora Saonara, piuttosto che con rimessa laterale a favore della reclamante.

Non risultano agli atti osservazioni da parte della reclamata.

Si dà preliminarmente atto della regolarità formale del reclamo, che deve, tuttavia, essere respinto. In vero, pur avendo l'A. confermato - in parte - gli avvenimenti, la società reclamante non ha adempiuto all'onere, su di lei gravante, di indicare l'interesse in concreto leso dalla omissione arbitrale né potendo rilevarsi dai fatti emergenti dal referto, vero essendo che la società antagonista ha segnato le reti al 34º IT e al 21º IIT, mentre é la reclamante che ha realizzato l'unica rete al 45º+ 3 del IIT.

P.Q.M. il GS delibera di respingere il reclamo e, per gli effetti, omologare il risultato conseguito sul campo Arre Bagnoli Candiani - Saonara Villatora 1 a 2.

La tassa di reclamo va definitivamente incamerata.

La decisione sarà presa in data 29.03.2022.