Promozione, girone C: tutti i risultati della prima giornata

Nel raggruppamento C inizio con il botto per l'ABC, Abano, Saonara Villatora e Villafranchese vincenti. Esordio con difficoltà per il Monselice, sconfitto a Porto Viro, pareggio spettacolo tra Azzurra Due Carrare e Limena