Promozione, girone C: tutti i risultati del girone C

Vittoria in rimonta per la Piovese, capolista solitaria del raggruppamento. Tre punti preziosi per il Saonara sul campo dell'Armistizio Esedra Don Bosco, mentre Limena e Legnaro si spartiscono la posta

Una capolista solitaria e tanto equilibrio alle spalle. Dopo la seconda giornata di campionato, in Promozione è già tempo di primi e parziali bilanci. La Piovese con carattere e determinazione ribalta il Porto Viro nella ripresa e conquista tre punti dal sapore dolcissimo restando a punteggio pieno. Ad inseguire ecco un trio tutto patavino. Casalserugo e Saonara vincono di misura rispettivamente in casa contro la Villafranchese - una delle delusioni di questo avvio di campionato - e in trasferta contro l'Armistizio Esedra Don Bosco. Pareggio in trasferta per 1 a 1 tra Badia Polesine e Azzurra Due Carrare, che sale a quota 4, continuando a dare ai suoi supporter grandi sensazioni. Pareggio a reti bianche tra Loreo e Arre Bagnoli Candiana.

Di seguito tutti i risultati con i marcatori:

Armistizio Esedra Don Bosco-Villatora Saonara 0-1 (Boscari)

Aurora Legnaro-Limena 2-2 (2 Baldin; Bordin, Brotto)

Badia Polesine-Azzurra Due Carrare 1-1 (Manfrin; Vesentini)

Calcio Casalserugo Maserà-Villafranchese 1-0 (Aboulwafi)

Loreo-Arre Bagnoli Candiana 0-0

Monselice-San Paolo Vigontina 1-1 (leggi qui la cronaca del match)

Nuova Piovese-Porto Viro 3-2 (Bortolotto, Molena, Voltan; 2 Monetti)