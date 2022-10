Promozione, girone C: tutti i risultati della 5°giornata

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Ecco tutti i risultati della quinta giornata del girone C del campionato di Promozione:

Abano-Loreo 0-1 Ranzato

ABC-Pettorazza 0-1 Bellin

Badia Polesine-Scardovari 2-1 Cestaro (BP), Ruin (BP); Corradin (S)

Calcio Cavarzere-Monselice 4-4 2 Caraceni (C), Berti (C), Zanellato (C); 3 Zecchinato (M), Djordjevic (M)

Porto Viro-Euganea Rovolon Cervarese 0-0

Limena-Saonara Villatora 3-2 2 Bordin (L), Baliello (L); 2 Veronese (SV)

Villafranchese-Azzurra Due Carrare 1-2 Carlana (V); 2 Guzzo (ADC)

Classifica: Villafranchese 12, Azzurra Due Carrare 10, Limena 10, Loreo 10, Porto Viro 9, Calcio Cavarzere 9, ABC 7, Pettorazza 5 (-1), Scardovari 5, Monselice 5, Saonara Villatora 4, Badia Polesine 4, Abano 3, Eug.Rovolon Cervarese 1

Prossimo turno, 6°giornata - 23 ottobre 2022 ore 15:30: Azzurra Due Carrare-Calcio Cavarzere, Saonara Villatora-ABC, Euganea Rovolon Cervarese-Badia Polesine, Monselice-Loreo, Pettorazza-Abano, Scardovari-Limena, Villafranchese-Porto Viro