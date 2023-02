Promozione, girone C: tutti i risultati e la classifica della 17°giornata

Nessun risultato positivo per le padovane. La Villafranchese è fermata sul pari dal Villatora Saonara e si allontana dalla testa della classifica, debacle del Monselice a Badia Polesine e dell'Azzura Due Carrare in casa con il Porto Viro. Solo pari per l'Abano e l'ABC