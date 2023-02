Promozione, girone C: tutti i risultati e la classifica della 18°giornata

Ancora una sconfitta per la Villafranchese, questa volta nel derby con l'Azzurra Due Carrare. Il Monselice crolla in casa contro il Cavarzere, pareggio con 8 gol tra Saonara Villatora e Limena. In coda vittoria di platino per l'Abano, perde ancora l'ABC