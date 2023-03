Promozione, girone C: tutti i risultati e la classifica della 21°giornata

Risorge l'Abano nel derby con l'Azzurra Due Carrare, il Monselice domina il Limena. Pareggio harakiri per la Villafranchese, mentre sono tre punti importantissimi in ottica salvezza per il Saonara Villatora