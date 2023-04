Promozione, girone C: risultati e classifica della 26°giornata

Ecco tutti i risultati della ventiseisima giornata del girone C del campionato di Promozione:

ABC-Badia Polesine 0-0

Azzurra Due Carrare-Monselice 1-2

Cavarzere-Limena 2-2

Porto Viro-Abano 0-3

Saonara Villatora-Scardovari 1-1

Euganea Rovolon Cervarese-Pettorazza 2-1

Loreo-Villafranchese 2-2

Classifica: Porto Viro 55, Villafranchese 43, Scardovari 41, Monselice 39, Calcio Cavarzere 38, Loreo 36, Pettorazza 35 (-1), Saonara Villatora 34, Limena 32, Azzurra Due Carrare 32, Eug.Rovolon Cervarese 29, Badia Polesine 29, ABC 25, Abano 23



Verdetti di regular Season

Campione: Porto Viro

Playoff: Villafranchese-Cavarzere; Scardovari-Monselice (In caso di parità si va ai supplementari: in caso di ulteriore parità, supera il turno la squadra meglio classificata. La squadra eliminata accede alla graduatoria C per gli eventuali ripescaggi).

Playout: Badia Polesine-Limena; Euganea Rovolon Cervarese-Azzurra Due Carrare (Gare di andata e ritorno, con l'andata sul campo della squadra peggio classificata. In caso di parità di gol tra andata e ritorno, si va ai supplementari: se la parità persiste, si salva la squadra meglio classificata mentre l'altra retrocede).