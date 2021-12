Promozione, girone C: i risultati della 13° giornata

La Piovese torna alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi e si laurea campione d'inverno del gruppo C campionato Promozione. È questa la notizia della tredicesima giornata, chiusura del girone d'andata. Le inseguitrici non perdono colpi. Il Monselice abbatte Porto Viro, mentre la Villafranchese regola l'Aurora Legnaro. Vigontina San Paolo in grande forma regola il Limena, mentre l'Azzurra Due Carrare piega il Casalserugo Maserà. Nel derby rodigino tra Loreo e Badia Polesine vincono gli ospiti, mentre continua a sorprendere l'ABC Arre Bagnoli Candiana capace di imporsi in casa dell'Armistizio Esedra Don Bosco ed issarsi al quinto posto in classifica

Di seguito i marcatori della tredicesima giornata:

Armistizio Esedra Don Bosco-ABC Arre Bagnoli Candiana 0-3 (Leggi qui la cronaca del match)

Aurora Legnaro-Villafranchese 0-2 (Minozzi, Selmin)

Casalserugo Maserà-Azzurra Due Carrare 0-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Loreo-Badia Polesine 1-2 (Boscolo Sale; Gasparini, Gennaro)

Monselice-Porto Viro 4-0 (Leggi qui la cronaca del match)

Piovese-Villatora Saonara 1-0 (Leggi qui la cronaca del match)

Vigontina San Paolo-Limena 1-0 (Scarpa)