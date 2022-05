Promozione, girone C: salta la fusione tra Atletico Conselve e ABC Arre Bagnoli Candiana

Sembrava tutto fatto, con tanto di comunicato ufficiale. Ed invece, proprio in queste ore, ecco arrivare la doccia fredda. La fusione tra ABC Arre Bagnoli Candiana ed Atletico Conselve non si fa. Nel comunicato apparso sul sito dell'ABC appare tutto molto perentorio e netto. "La società USD ABC comunica che, a causa di insanabili divergenze relative alla gestione organizzativa e tecnica della costituenda nuova società 'Union Conselve Bagnoli Arre', a malincuore non si può procedere nella costituzione a livello giuridico e federale della nuova realtà calcistica.

La nuova società non era stata formalizzata in alcun modo nelle sedi competenti e aveva trovato unico riscontro nelle delibere assembleari delle due associazioni, che avevano solo avallato il progetto.

Pur ribadendo la bontà del progetto stesso, soluzione ideale per un calcio strutturato e organizzato a livello giovanile in grado di contrapporsi a realtà provinciali di elevato spessore, allo stato attuale non sussistono i presupposti e le disponibilità personali per la sua realizzazione.

Auguriamo all’Atletico Conselve le migliori fortune, ringraziando i responsabili dell’associazione per il tempo dedicato al progetto.

È evidente che l’ABC Calcio, nelle persone dei propri dirigenti e soci, continuerà a svolgere l’attività agonistica con la prima squadra nel campionato di Promozione e con il settore giovanile e di base, impegnandosi ancora di più per raggiungere i migliori traguardi sportivi possibili."

Per la serie "abbiamo scherzato, scusateci!". Un vero peccato per la Bassa Padovana alla ricerca, oltre al Pozzonovo, di una realtà calcistica trainante e in grado di affiliare appassionati e giovani al mondo del calcio.