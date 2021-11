Promozione, girone C: il Saonara Villatora dilaga, ABC Bagnoli Candiana giù

È un super Saonara Villatora quello che spazza via l'ABC Arre Bagnoli nella settima giornata del campionato di Promozione girone C. 4 a 2 in favore degli uomini di Sandon, con un Vignato implacabile sottoporta autore di una tripletta. Con questo risultato il Saonara Villatora balza a 13 punti, a soli due punti dal secondo posto occupato dal Limena. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Sandon. Qualcosa da registrare in squadra, c'è sicuramente.

La Cronaca

E dire che il match si mette subito bene per gli arancioneri. Al 4' Zagolin pesca un rasoterra al millimetro, dopo il bellissimo assist di Bernardi, e porta avanti l'ABC.

Passano sei minuti e Vignato, su punizione, pareggia subito i conti e dieci minuti concede il bis con una pennellata d'autore all'incrocio dei pali. Il 2 a 1 non placa i padroni di casa, che nel primo tempo trovano il tris e il poker. Il terzo gol è opera di Niselli, perfetto nel finalizzare un contropiede ben manovrato dai suoi, con un diagonale laser alle spalle di Grimaldi. Il quarto gol è ancora di Vignato, su calcio di rigore, per la sua tripletta personale. Nella ripresa c'è ancora il tempo per il rosso di Ongaro all'85' e per la rete, in pieno recupero, dell'ABC. Punizione laterale di Donati e Bertipaglia da due passi è implacabile nel gonfiare la rete di casa. A Saonara, sipario calato. I Boscaro Boys hanno dato un bello squillo al proprio campionato, mentre per l'ABC è tempo di reagire fin dal prossimo incontro contro il Vigontina San Paolo.

Il tabellino della gara:

SAONARAVILLATORA: Agostini, Paniconi, Cavraro, Vanzella (42’ s.t. Sepe), Trolese, Minotto, Vignato, Vignaga, Tono (38’ s.t. Rigato), Niselli (9’ s.t. Michieli), Boscari (24’ s.t. Contin). A disp. Ciucevich, Cacco, Pistorello, Calore, Santi. All. Alberto Boscaro.

ABC ARRE BAGNOLI: Grimaldi, Bertaggia (8’ s.t. Nicolò Sandon), Ongaro, Amine Massaghri (26’ s.t. Grazian), Trovò (9’ s.t. Grazian), Minelli, Zagolin (31’ s.t. Bader Massaghri), Busso, Bertipaglia, Donati, Bernardi. A disp. Di Stasio, Cecconello, Zanardo, Violato. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Fornaini di Treviso.

RETI: 4’ p.t. Zagolin, 10’ p.t., 20’ p.t. e 41’ p.t. (rigore) Vignato, 22’ p.t. Niselli, 47’ s.t. Bertipaglia.

Espulso al 40’ s.t. Ongaro per doppia ammonizione. Ammoniti Trolese e Grazian. Recuperi: 2’ e 4’.