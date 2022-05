Promozione, girone C: Saonara Villatora corsara, Aurora Legnaro sempre ultimo

Niente da fare per l’Aurora Legnaro, che tra le mura amiche perde per 2-1 il derby sentitissimo con il Saonara Villatora e perde, forse definitivamente, le residue speranze di agganciare i playout. Tanta sfortuna per gli uomini di Lunardon che collezionano due traverse, si vedono annullato un gol e trovano un super Agostini sulla loro strada. Il Saonara Villatora dimostra solidità e con Niselli trova la rete decisiva a quindici minuti dalla fine.

L'approccio alla gara dell'Aurora Legnaro è positivo. Baldini colpisce subito una traversa dal limite e Salmaso di testa prende ancora il medesimo legno su azione da corner. Ti aspetti il gol del Legnaro e arriva con Lazzarin, ma per Cestaro Sedona è da annullare. E così il vantaggio lo trova al 45' la squadra ospite con Mescalchin, abile in contropiede a freddare Sartorello. Il pareggio arriva al 54' con il solito Rigato abile a ribadire in rete il calcio di rigore appena sbagliato. La gara è un ping pong di emozioni e in questo duello alla fine la spunta Niselli, abilissimo con un tap-fin facile a battere Sartorello e regalare tre punti importanti per gli uomini di Boscaro.

Ecco il tabellino della gara di Legnaro:

AURORA LEGNARO-SAONARA VILLATORA 1-2

AURORA LEGNARO: Sartorello, Pizzo (39’ s.t. De Rossi), Lazzarin (28’ s.t. Seno), Samuele Maniero, Fornaro (42’ s.t. Andrea Maniero), Salmaso, Andy Rigato (34’ s.t. Spiandorello), Michele Pittaro, Arnosti, Baldin, Giulio Pittaro (19’ s.t. Riccardo Calore). A disp. Alessandro Tono, Sarto, Bortolami, Gianolla. All. Matteo Lunardon

SAONARA VILLATORA: Agostini, Cacco, Cavraro, Tagliapietra, Minotto (32’ s.t. Contin), Fortini, Vignato, Vignaga, Boscari (37’ s.t. Santi), Niselli, Mescalchin (19’ s.t. Guzzo). A disp. Ruvoletto, Michele Calore, Pietro Rigato, Diego Tono, Trolese. All. Alberto Boscaro

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso

RETI: 45’ p.t. Mescalchin, 9’ s.t. Andy Rigato, 30’ s.t. Niselli

NOTE: Spettatori 130 circa. Ammoniti Fornaro, Salmaso, Andy Rigato, Cacco, Cavraro, Vignato e Boscari. Recuperi: 2’ e 4’