Promozione, girone C: poker del Monselice sul Saonara Villatora, Piovese a -4

Dopo le cinque reti della settimana scorsa, il Monselice si ripete, questa volta in casa del Saonara Villatora. 4 a 0 per gli uomini di Simonato, capaci di spazzare via la resistenza dei ragazzi di Boscaro già nel primo tempo e in grado arrotondare nella ripresa. Con questa vittoria i biancorossi rosicchiano due punti alla Piovese capolista, fermata sul pareggio a Badia Polesine, ed ora a 4 punti di distanza dalla testa della classifica. Pomeriggio da dimenticare per il Saonara Villatora, annichilita nel gioco e nell'intensità da Djordjevic e compagni.

LA CRONACA

E dire che i padroni di casa partono bene, con una traversa colpita da Niselli al 10'. Passata la buriana, in dieci minuti il Monselice ne fa tre. Al 32' Zompa approfitta di una difesa locale abbastanza ballerina e con un preciso colpo di testa insacca. Menzione d'onore per la punizione telecomandata di Dalla Via. Passano due minuti è arriva il raddoppio. Djordjevic costringe Ciucevich ad una respinta difettosa e Cavaliere è rapidissimo per il tap-in vincente. Il tris arriva al 42' proprio con Djordjevic, abilissimo nel finalizzare un contropiede magistralmente orchestrato dai suoi compagni. Nella ripresa è Cavaliere show. Prima con un pallonetto alto di un soffio, poi con uno strepitoso assist per Djordjevic, ma quest'ultimo per questione di centimetri non arriva sulla palla. L'appuntamento con la doppietta personale è solo rimandato, perché all'81' ancora una volta Cavaliere crea e Djordjevic realizza. Un poker che soddisfa Simonato: "I ragazzi sanno perfettamente cosa vogliono e cosa bisogna fare per riuscirci. Abbiamo finalmente giocato su un bellissimo campo e questo ci ha aiutato ad interpretare la partita nel migliore dei modi. Abbiamo sbagliato pochissimo in tutte le fasi di gioco e la conseguenza non può che essere un’ottima prestazione. Siamo felici della domenica trascorsa ma, al tempo stesso, consapevoli che quanto fatto non è sufficiente. Da domani resetteremo tutto ancora una volta per iniziare a preparare il prossimo impegno al Comunale. Noi, già da qualche giornata, non guardiamo più nessuno. Proveremo a fare più punti possibili, partita dopo partita. Domenica arriva il Loreo e sarà un’altra battaglia, a cui ci presenteremo con la tensione giusta e decisi a non mollare la presa. Poi ci sarà la settimana di Pasqua, che ci servirà per staccare e per liberare la mente e le gambe in vista del rush finale. Il Monselice è vivo e lo sarà fino a maggio inoltrato."



Ecco il tabellino della gara di Saonara:



SAONARAVILLATORA: Ciucevich, Cavraro, Contin (28’ s.t. Santi), Tagliapietra, Trolese (19’ s.t. Minotto), Fortini, Vignaga (1’ s.t. Cacco), Calore (28’ s.t. Salmaso), Michieli (1’ s.t. Boscari), Niselli, Tono. A disp. Agostini, Rotondi, Testa, Vignato. All. Alberto Boscaro

MONSELICE: Nicola Simonato, Voltolina, Vedovato (12’ s.t. Rosa), Cassandro, Zompa (39’ s.t. Varroto), Dalla Via, Morello, Salvadori (19’ s.t. Lemeti), Djordjevic, Galato (33’ s.t. Notolini), Cavaliere (37’ s.t. Varotto). A disp. Bellamio, Menesello, Rizzato, Zecchinato. All. Luca Simonato

ARBITRO: Longato di Treviso

RETI: 32’ p.t. Zompa, 34’ p.t. Cavaliere, 42’ p.t. e 36’ s.t. Djordjevic

Ammoniti: Vignaga, Vedovato, Salvadori

Recuperi: 1’; 4’