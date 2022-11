Promozione, girone C: Monselice in caduta libera, lo Scardovari vince e convince

Quarta sconfitta in nove giornate di campionato per il Monselice, che perde 1 a 0 in casa dello Scardovari. Dopo la sconfitta contro il Limena, altro passo falso per gli uomini di Simonato, oramai attardati di 8 lunghezze dalla testa della classifica occupata dalla Villafranchese di mister Guerra.

Gara scorbutica e avara di emozioni quella di Scardovari, con il Monselice che sfiora il bersaglio grosso in avvio con una conclusione sul fondo di Corrado Sguotti da posizione molto favorevole.

Da gol mancato a gol subìto, perché al 17’ è lo Scardovari a passare in vantaggio con un calcio di rigore trasformato con freddezza da Adriano Bernardes. È l’episodio che decide l’incontro: i biancorossi provano a pungere negli ultimi sedici metri, ma senza fortuna.

Il tabellino della gara di Scardovari:



SCARDOVARI-MONSELICE 1-0



SCARDOVARI: Zennaro, Crepaldi, Tofan, Mirco Corradin (44’ s.t. Marino), Scabin, Jody Maistrello, Siro Maistrello, Enrico Ferro (28’ s.t. Paganin), Adriano Bernardes, Arias Arana, Travaglia (32’ s.t. Matteo Ferro). A disp. Zaia, Vidali, De Bei, Mattia Corradin, Marangon, Greguoldo. All. Giacomo Fecchio



MONSELICE: Nicola Simonato, Tonazzo (26’ s.t. Tobaldo), Rizzato, Zompa (29’ s.t. Gori), Vedovato, De Leo, Berto (1’ s.t. Frizzarin), Menesello, Djordjevic, Zecchinato, Sguotti (43’ s.t. Deliallisi). A disp. Missaglia, Varroto, Businarolo, Bahhar, Formati. All. Luca Simonato



ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso.

RETE: 17’ p.t. Adriano Bernardes (rigore).

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Crepaldi, Mirco Corradin, Enrico Ferro, Paganin, Vedovato e Berto. Recuperi: 1’ e 4’.