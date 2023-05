Promozione, girone C: Stefano Loverro "Essere arrivati all’ultimo atto equivale a non aver fatto ancora nulla"

C'è ancora tanta soddisfazione nell'aria dopo la vittoria al «Moreno De Bei» di Scardovari per il Monselice. Lo si percepisce nei post dei giocatori sui social, nel sorriso di mister Luca Simonato, nell'elettricità che pervade in queste ore tutto il paese. Una finale playoff che ripaga gli uomini di Simonato degli sforzi di un'annata complessa, e che il 7 maggio alle ore 16:30 al Comunale di Monselice, può trovare un degno epilogo. Il direttore sportivo Stefano Loverro, dai canali social societari, commenta con legittima soddisfazione l’impresa di Scardovari, mettendo nel mirino il Cavarzere, capace di piegare in 8 contro 11 ai supplementari la Villafranchese di Loris Guerra. «La partita di Scardovari è stata affrontata con il piglio giusto. Sapevamo di affrontare una squadra tosta, ma eravamo anche consapevoli di avere i mezzi per giocarcela a viso aperto. Il gol di Djordjevic ha rotto gli equilibri e credo che alla fine la vittoria sia stata assolutamente meritata. Bravi i ragazzi per come l’hanno interpretata. Da oggi ci prepareremo al meglio per la finale. Per esperienza vissuta, posso dire che essere arrivati all’ultimo atto equivale a non aver fatto ancora nulla. Affronteremo un’altra squadra che non molla mai, che ha battuto la Villafranchese in otto contro undici e che in campionato è stata una vera bestia nera. Una compagine molto organizzata, che vanta giocatori di qualità in ogni reparto: con loro abbiamo fatto un solo punto su sei, perdendo 0-3 in casa. Sarà una sfida dura, in cui servirà il miglior Monselice».