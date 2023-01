Promozione, girone C: Stefano Loverro (ds Monselice) "Abbiamo dato segnale forte contro la Villafranchese"

Il blitz sul campo della Villafranchese è la definitiva certificazione del rilancio del Monselice nel girone C del campionato di Promozione. Tre punti che entusiasmano l'ambiente, ma soprattutto permettono ai ragazzi di Simonato di pensare nuove prospettive in vista di queste ultime 12 gare di campionato. La vetta del Porto Viro dista sempre sette punti, ma il terzo e secondo posto, occupati rispettivamente da Scardovari e proprio dalla Villafranchese, iniziano ad essere a -4 e -3 punti. In questo quadro sono da leggere le dichiarazioni del direttore sportivo del Monselice, Stefano Loverro:



«A Villafranca abbiamo confermato quanto di buono si era già visto contro il Porto Viro.Nel momento in cui diventi solido in difesa, è chiaro che poi è tutto più facile. Contro gli uomini di Guerra abbiamo dato prova di essere squadra e di saper soffrire: nonostante il rigore sbagliato ci siamo messi a testa bassa a caccia del gol e, dopo il vantaggio, abbiamo gestito bene la loro pressione, trovando meritatamente il raddoppio e chiudendo la gara. Rispetto al girone d’andata abbiamo guadagnato quattro punti e bisogna insistere su questa strada: è fondamentale dare continuità, perché mancano tante partite e non siamo ancora dentro ai playoff. Con il mercato di dicembre abbiamo alzato l’asticella della qualità e della competizione in tutti i reparti e questo aiuta il mister a trovare sempre nuove soluzioni. Con la Villafranchese abbiamo dato un segnale forte al campionato, dimostrando che ci siamo anche noi. Per centrare i playoff serve un’impresa e dobbiamo crederci tutti insieme. L'ABC Arre Bagnoli Candiana? In questo momento è la squadra che temo di più, avrei preferito incontrarla più avanti. È una squadra tosta e difficile, che non molla mai e ci fa sempre soffrire. Basti pensare che quest’anno abbiamo perso 3-0 in coppa e poi pareggiato 1-1 all’andata, subendo il pareggio al 92’. Se vogliamo ambire ad un obiettivo importante, il derby di domenica è fondamentale. Dobbiamo prepararlo nel migliore dei modi a partire da subito».