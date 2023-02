Promozione, girone C: Stefano Loverro (Monselice) "Appellarsi agli errori dell’arbitro è da perdenti"

Dopo un ottimo avvio di girone di ritorno, un pareggio con il Porto Viro capolista e due vittorie contro Villafranchese ed ABC, il Monselice torna a rivedere brutti fantasmi con le ultime due sconfitte contro Badia Polesine e Cavarzere. Quest'ultima sfida terminando in 8 uomini. Urge cambiare rotta quanto prima, come ammette il direttore sportivo biancorosso Stefano Loverro: "Al netto degli errori arbitrali, ci saremmo aspettati una squadra con un atteggiamento decisamente diverso. Il direttore di gara ha sicuramente sbagliato, ma appellarsi agli errori dell’arbitro è da perdenti e per uscire da certe situazioni si deve andare oltre. Ritengo piuttosto più costruttivo capire dove possiamo migliorare affinché ciò non accada. Basti guardare, ad esempio, com’è nata la prima espulsione, che ha rotto gli equilibri del match: da una punizione a nostro favore battuta male, un contrasto troppo morbido che ha fatto partire il contropiede del Cavarzere e un disimpegno di testa svirgolato verso il centro del campo. Anche il secondo gol viene da un pallone perso banalmente in mediana. I dettagli, purtroppo, fanno la differenza. Dopo quanto accaduto all’andata, e dopo la brutta sconfitta con il Badia, sicuramente le aspettative di tutti erano di trovare un Monselice diverso: per di più in uno scontro diretto che rappresentava un crocevia importante per la nostra stagione. Il secondo posto è ancora a cinque punti, questo è vero: ma adesso dobbiamo iniziare a guardarci anche dietro, perché non possiamo pensare di rischiare i playout. Ora parlare non serve a niente. Bisogna reagire e far valere le nostre qualità."