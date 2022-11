Promozione, girone C: Stefano Loverro (Monselice) "Abbiamo toppato per l’ennesima volta, responsabilità di tutti"

La sconfitta casalinga con il Limena ha lasciato tanta insoddisfazione in casa Monselice. Non sorprendono le parole, molto acute e dure del direttore sportivo Stefano Loverro, ancora scosso dal 4 a 3 del Limena sul campo della squadra diretta da mister Simonato. Queste le sue dichiarazioni:

"Ogni volta che si arriva al momento di una possibile svolta, questa squadra toppa completamente - sottolinea il ds biancorosso - Era la paura più grande che avevo alla vigilia. L’anno scorso con la Piovese porti al Vallini mille persone e stecchi del tutto la partita: con il Loreo al Comunale, altro appuntamento decisivo che avrebbe potuto riportarci a -2, davanti a seicento tifosi canni completamente l’atteggiamento. Malgrado l’incredibile 4-4 di Cavarzere, sapevamo che ieri ci sarebbe stata tanta gente: si veniva da due vittorie di fila, l’ultima coincisa con il derby contro l’Abano. Puntualmente siamo stati soporiferi, con gente che passeggiava in campo e che in fase di non possesso era ferma a guardare: il Limena ci ha affrontato in modo perfetto, pressandoci come assatanati con le bave alla bocca fino al novantacinquesimo. Questione di mentalità e di capacità di giocare determinate gare: evidentemente qui ci sono giocatori che non hanno l’ambizione e la forza mentale di stare sul pezzo per più partite. Non so cosa si dicano tra loro i giocatori: ai miei tempi di questi scontri diretti si iniziava a parlarne già il martedì, dentro lo spogliatoio e durante gli stessi allenamenti. Ieri abbiamo toppato per l’ennesima volta e le responsabilità sono di tutti: società, staff e giocatori

Potevamo sfruttare l’onda della classifica, dello scontro diretto e del Comunale pieno. La cosa che mi fa più male è aver rivisto dei tifosi che mancavano da anni e che, dopo quanto visto ieri, chissà quando torneranno. Nel calcio ci sta di perdere, lo dico sempre, ma il Monselice non può farlo così: per l’ennesima volta abbiamo regalato un tempo, al punto da dover prendere tre gol prima di svegliarci. Complimenti al Limena, che ha meritato di vincere e che ha dimostrato di volerlo fare sin dal primo minuto: hanno fatto vedere di avere giocatori con più fame, che ci hanno morso le caviglie fino al novantacinquesimo e che arrivavano sempre primi sulle seconde palle. Una squadra che nutre certe ambizioni non si può far trovare addormentata. A Monselice non si può dormire: o hai fame oppure, se hai la pancia piena, non sei un giocatore in grado di indossare questa maglia e questi colori. Soprattutto se toppi questo tipo di partite al Comunale, con cinquecento persone a spingerti incessantemente. Non fa parte del DNA e della cultura di questa società. Ognuno di noi ha delle priorità, che giustamente rappresentano le cose più importanti: il lavoro, la famiglia, la salute. Ma di quelle “meno importanti”, il Monselice deve essere sempre al primo posto: se vinci o se perdi, qui non è che vada bene lo stesso. Lo spirito di questa società è questo, non funziona come da altre parti. La mia non è una critica o una polemica, sia ben chiaro: sono solo considerazioni figlie della recidività con cui succedono determinate cose