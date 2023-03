Promozione, girone C: Stefano Loverro (Monselice) "Dobbiamo avere solo tanta fame, zero pancia piena"

3 gol, 3 punti, 3 vittorie di fila e Cavarzere e Villafranchese agganciati al secondo posto. C'è molto da sorridere in casa Monselice dopo l'affermazion in trasferta a Limena. Lo riconosce anche il direttore sportivo biancorosso, Stefano Loverro, che invita i suoi a mantenere l'attenzione ai massimi livelli in questo sprint finale.

«Dalla partita contro il Limena torniamo a casa soddisfatti e con delle certezze in più. Dopo un primo tempo di studio, nella ripresa abbiamo conquistato e legittimato la vittoria con una bella prova di maturità. Rispetto al derby con l’Abano il mister ha mischiato le carte, cambiando diversi interpreti dell’undici iniziale: il risultato finale ci ha sorriso di nuovo. Il mister ha l’opportunità di fare delle scelte in base a ciò che vede in settimana: senza cadere nella retorica possiamo affermare di avere una rosa di estrema qualità, in cui tutti potrebbero giocare. E questa è una certezza. L’altra è che, grazie a queste tre vittorie di fila, i ragazzi si sono conquistati con rabbia e sudore una vera e propria finale, da giocare in casa contro lo Scardovari. Bisognerà ripartire proprio da quella rabbia, perché la pancia piena si ha soltanto a obiettivo raggiunto. Ora dobbiamo avere solo tanta fame e tanta voglia di dimostrare».