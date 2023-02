Promozione, girone C: Stefano Loverro (Monselice) "Testa al derby con l'Abano"

Uno 0-1 che vale l'aggancio in zona playoff e decisamente balsamico per il morale e la classifica del Monselice. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo biancorosso Stefano Loverro:



«La partita di Loreo è stata quella che tutti speravano: società, staff tecnico, squadra e tifosi. I momenti di difficoltà servono per cementare i rapporti: l’importante è essere sempre razionali. Ora arriviamo all’ennesimo crocevia della stagione, ma sinceramente voglio essere coerente con quanto detto la settimana scorsa. Vedendo come viaggiano le altre squadre, il nostro obiettivo a lungo termine è allontanarci quanto più possibile dalla zona pericolosa: quello a breve termine, invece, è il derby di domenica contro l’Abano. Sappiamo che è una sfida che vale tanto per i nostri ultras. Loro sono sempre stati vicini alla squadra, dimostrando coerenza e attaccamento malgrado i numerosi saliscendi che avrebbero scoraggiato chiunque. Loro no, non hanno mai mollato: ci sono sempre e meritano di essere ripagati. Sta a noi sapere come farlo».