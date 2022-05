Promozione, girone C: l'Union Conselve Bagnoli Arre inizia con Lunardon

La voglia di fare bene non manca. Entusiasmo e determinazione si toccano con mano. L'erede di Sandon sulla panchina dell'Union Conselve Bagnoli Arre è Matteo Lunardon. L'ex tecnico di Aurora Legnaro e prima ancora dell'Abano, dovrà cercare di migliorare il quarto posto dei predecessori, l'Arre Bagnoli Candiana. Queste le sue prime dichiarazioni:

"Sono molto contento di approdare in una piazza importante e storica del calcio padovano. Qui c’è cultura calcistica, puoi lavorare in serenità e con strutture di altissimo livello. Sono davvero entusiasta: eredito una squadra che è arrivata quarta, il lavoro di mister Sandon è stato importante. Proveremo a confermarci e a fare bene, puntando a mantenere la categoria prima possibile per poi toglierci le nostre soddisfazioni. Ora penseremo a lavorare sul mercato e a programmare la nuova stagione. Entusiasmo, strutture all’avanguardia, piazza di storia e tradizione: gli ingredienti per fare bene ci sono tutti. Ora sta a me e ai ragazzi, perché a parlare sarà sempre il campo. Mi aspetto una grossa mano dal “gruppo storico” e non vedo l’ora di iniziare."