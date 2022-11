Promozione, girone C: via Boscaro, al Saonara Villatora arriva Grandini

Salta mister Boscaro in casa Saonara Villatora, campionato di Promozione girone C. Fatale la sconfitta sul campo della corazzata Porto Viro. L'avvio di campionato di Niselli e compagni è stato decisamente deludente e a farne le spese è stato il tecnico ex Albignasego tra le altre. Sulla pagina Facebook ufficiale del Saonara Villatora parole al miele per Boscaro, ringraziato per il lavoro svolto "e augura le migliori fortune per il futuro sportivo e privato."



Arriva al suo posto un grande esperto di giovani e della categoria come Gualtiero Grandini. Il nome dirà molto agli appassionati del grande calcio, visto che si tratta di uno dei pilastri del primo Foggia di Zeman all'inizio degli anni 90. Per Grandini esperienze di rilievo nei settori giovanili di Padova e Cittadella, mentre la sua ultima panchina è stata in Eccellenza al San Giorgio in Bosco nella stagione 20-21.